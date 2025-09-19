ЧАТ ИГРЫ
A Way Out 23.03.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Кооператив
7.8 615 оценок

Сборы на русскую озвучку A Way Out превысили 200 тысяч рублей - RG MVO представила новые видео с русской локализацией

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сбор средств на локализацию кооперативной игры A Way Out достиг новой важной отметки.

Команде удалось собрать уже 206 тысяч из необходимых 350 тысяч рублей. В честь этого события команда проекта продемонстрировала два небольших бэкстейджа с записей озвучки главных героев: Лео Карузо и Винсента Моретти. Роли исполнили актёры Юрий Романов и Артур Иванов.

Когда именно состоится релиз русской озвучки - на данный момент неизвестно.

