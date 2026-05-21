Состоялся релиз тактического хоррор-шутера A.A.U. Black Site в раннем доступе Steam

Разработчики из небольшой команды Raspberry Studio, состоящей всего из 2 человек, совместно с издателем IZilla Games выпустили в раннем доступе Steam тактический хоррор-шутер от первого лица под названием A.A.U. Black Site. На старте продаж, который состоялся 21 мая 2026 года, игра предлагается со скидкой 10% за 594 рубля вместо стандартных 660 рублей. Данное предложение будет действовать до 4 июня 2026 года.

Сюжет игры рассказывает об агенте секретного подразделения A.A.U., тайная миссия которого в Сербии быстро идет не по плану. Оказавшись в ловушке на заброшенной территории под названием Узовница, главному герою предстоит выживать и раскрывать причины произошедшего заговора. Главной особенностью проекта является визуальный стиль нательной камеры, который сочетает реалистичную графику и эстетику найденных видеозаписей.

Версия для раннего доступа включает 2 сюжетные главы, озаглавленные как Избранный Богом (демон) и Чувство вины. Игрокам доступно более 20 видов оружия, среди которых пистолеты, штурмовые винтовки, дробовики и пистолеты-пулеметы. В будущем создатели планируют развивать проект в течение примерно 1 года. В планах разработчиков значится выпуск 3 главы под названием Под гнилым небом, расширение уровней, добавление поддержки контроллеров, перевод на другие языки и различные улучшения игрового процесса.

На момент выхода в игре полностью отсутствует поддержка русского языка. Для запуска проекта на минимальных настройках графики потребуется компьютер с процессором Intel Xeon E3 1225, видеокартой NVIDIA GeForce GT 1030, 8 ГБ оперативной памяти и 15 ГБ свободного места на диске. Рекомендованные системные требования включают процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-7700K, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT, а также 16 ГБ оперативной памяти. Начальные отзывы пользователей в Steam оказались смешанными. Игроки отмечают атмосферность происходящего, но жалуются на технические проблемы, вылеты и нестабильную оптимизацию.