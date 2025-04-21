Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать - 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта

Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать — спустя годы молчания, его создатель Хасан Кахраман объявил, что 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта. В рамках мероприятия разработчики наконец покажут видео, раскроют детали и, главное, объявят дату релиза.

Abandoned впервые представили в блоге PlayStation в апреле 2021 года. Тизер выглядел как анонс масштабного эксклюзива, из-за чего вокруг игры сразу закрутились теории. Самая популярная связывала проект с Хидео Кодзимой. Однако вскоре после шумихи никаких геймплейных материалов не появилось, и игра надолго исчезла из новостей.

Теперь Кахраман уверяет, что Abandoned реально существует и к маю будет готова к полноценной демонстрации. Он поблагодарил фанатов за терпение и извинился за долгое молчание.