Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать - 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта

Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать — спустя годы молчания, его создатель Хасан Кахраман объявил, что 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта. В рамках мероприятия разработчики наконец покажут видео, раскроют детали и, главное, объявят дату релиза.
Abandoned впервые представили в блоге PlayStation в апреле 2021 года. Тизер выглядел как анонс масштабного эксклюзива, из-за чего вокруг игры сразу закрутились теории. Самая популярная связывала проект с Хидео Кодзимой. Однако вскоре после шумихи никаких геймплейных материалов не появилось, и игра надолго исчезла из новостей.
Теперь Кахраман уверяет, что Abandoned реально существует и к маю будет готова к полноценной демонстрации. Он поблагодарил фанатов за терпение и извинился за долгое молчание.
Как же Кахраман (в переводе на какой-то там аж "КОДЗИМА") хайповал, и под крылышко сони немножко залетели, а игры не было... SH! —кричали ФОНаты
А что там с ILL? Вот даже "несуществующий" проект чето показывает.
где то я читал что он не умер....и разработка продолжаеться
Титов, ТИТОВ!!! Ты жив?
Возвращение легендарной абобы