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Abandoned 2026 г.
Шутер, Выживание, Инди, От первого лица
5.3 56 оценок

Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать - 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта

butcher69 butcher69

Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать — спустя годы молчания, его создатель Хасан Кахраман объявил, что 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта. В рамках мероприятия разработчики наконец покажут видео, раскроют детали и, главное, объявят дату релиза.

Abandoned впервые представили в блоге PlayStation в апреле 2021 года. Тизер выглядел как анонс масштабного эксклюзива, из-за чего вокруг игры сразу закрутились теории. Самая популярная связывала проект с Хидео Кодзимой. Однако вскоре после шумихи никаких геймплейных материалов не появилось, и игра надолго исчезла из новостей.

Теперь Кахраман уверяет, что Abandoned реально существует и к маю будет готова к полноценной демонстрации. Он поблагодарил фанатов за терпение и извинился за долгое молчание.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

Как же Кахраман (в переводе на какой-то там аж "КОДЗИМА") хайповал, и под крылышко сони немножко залетели, а игры не было... SH! —кричали ФОНаты

Александр Гоголев

А что там с ILL? Вот даже "несуществующий" проект чето показывает.

Grognac

где то я читал что он не умер....и разработка продолжаеться

Твоя Мaмкa

Титов, ТИТОВ!!! Ты жив?

prorock

Возвращение легендарной абобы