Abiotic Factor: Entropic Break перенесёт выживание на солнечные острова - и добавит новый уровень хаоса

Издатель Playstack и студия Deep Field анонсировали дополнение Entropic Break для научно-фантастического survival-крафтера Abiotic Factor. DLC выйдет этой осенью на фоне уже доступной базовой игры на PS5, Xbox Series и PC (Steam), и, судя по описанию, заметно расширит и без того нестабильный мир проекта.

В отличие от привычных «закрытых лабораторий», новое дополнение переносит игроков на тропические острова и в открытое море, что само по себе выглядит почти иронично для игры, где всё обычно идёт не по плану. Такой контраст между солнечной эстетикой и научным кошмаром создаёт ощущение, будто разработчики сознательно усиливают диссонанс — и это работает в пользу атмосферы.

Игрокам предстоит исследовать искажённый комплекс GATE Leaf и окружающие острова, сталкиваясь с фанатиками, аномалиями и даже так называемой «Измерением Плоти». На фоне классических survival-игр с упором на ресурсы и крафт, Abiotic Factor всё больше уходит в сторону странной научной фантастики, где выживание — это уже не только про еду и инструменты, но и про понимание абсурдности происходящего.

В целом Entropic Break выглядит как логичное расширение идей оригинала: больше территорий, больше угроз и ещё больше ощущения, что научный эксперимент давно вышел из-под контроля.