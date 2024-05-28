Abiotic Factor: погружение в "Глубину подавления" - первый взгляд на обновление

В рамках фестиваля Выживания и крафтинга в открытом мире в Steam игра Abiotic Factor привлекла внимание многих новых игроков. Однако, в отличие от традиционных игр в жанре выживания, где игроки могут свободно исследовать открытый мир, рубить деревья, разводить костры и собирать ягоды, Abiotic Factor предлагает уникальный сеттинг.

В этой игре игрок оказывается в ловушке в подземном исследовательском комплексе без возможности выбраться на поверхность. Для выживания в этих условиях потребуется проявить изобретательность и находчивость. Игра бросает вызов игрокам, предлагая им справиться с нестандартными ситуациями и решать сложные задачи.

Перед тем, как углубиться в детали обновления, разработчики ответят на несколько важных вопросов, которые часто задают игроки и сообщество.

Немного вопросов и ответов

Вопрос: Будут ли какие-либо небольшие обновления между основными обновлениями, указанными в дорожной карте?

Ага. Мы не только уже выпустили несколько обновлений, но и в разработке находятся еще более объемные обновления. Будьте внимательны, возможно в этом отчете мы даже скажем кое-что об этом!

Вопрос: А когда «Лето»? Разве вы находитесь не в Новой Зеландии на Южном полушарии?

Поскольку большая часть населения Земли проживает именно в Северном полушарии, то мы рассматриваем все прогнозы по дорожной карте именно в рамках Северного полушария. То есть «Лето» в США / Европе – это лето, о котором мы говорим. Поэтому скорее раньше, чем позже. Мы объявим точную дату обновления «Глубина подавления» как только будем готовы, а пока нас ждет еще кое-что!

Вопрос: Будут ли основные обновления единственными, развивающими историю?

Нет, небольшие обновления иногда добавляют сюжетный контент или интегрируются в сюжет, однако они обычно фокусируются на улучшении качества жизни и добавлении нового функционала в уже существующих областях. Подробнее об одном из таких небольших обновлений мы поговорим ближе к концу данного отчета.

Давайте начнем.

Первый взгляд на Глубину подавления

Самым важным из крупных изменений в предстоящем этим летом обновлении Глубина подавления станет расширение исследовательского цента GATE Cascade. Вы карабкались по кабинкам в Офисном Секторе, вы выжили в Производственном крыле и, вероятно, вы открыли довольно много запертых дверей в Лабораториях. Что же дальше?

Новые сектора для изучения

С момента начала инцидента из Сектора Обороны поступает довольно мало сообщений. Этот сектор среди сотрудников GATE Cascade известен также как Сектор Безопасности, но на данный момент эта область остается окутана тьмой.

В новом обновлении игроки смогут исследовать гидросооружение, расположенное за пределами основного сектора. Это пещеристое пространство содержит дорогу, проходящую рядом с массивным комплексом, известным как Дамба. Данная локация добавит новые возможности для исследования и взаимодействия с окружающей средой.

Дамба удерживает огромный объем воды, которую загадочные Хранители называют Темной водой. Однако ученые дали ему гораздо менее зловещее наименование – Каскадный резервуар. Это кровь, качаемая сердцем Объекта, которая генерирует значительное количество энергии и охлаждения для проводимых здесь экспериментов.

Административные и жилые помещения примыкают к скале.

Эксперименты по добыче энергии практикуются в Резервуаре благодаря защитным свойствам жидкой воды. Но плыть в ней нелегко, и после некоторых событий также отсутствуют нормальные средства передвижения.

Passage Par Les Portals (франц. Проход через порталы)

Один из наиболее охраняемых секретов Глубины подавления заключается в том, что ученые могут оказаться в несколько более… отдаленных местах. Возможно, далеко за пределами провинции, или «la majesté», как сказали бы французы. Комплекс GATE Voussoir расположен на высоте среди заснеженных горных вершин. (Кстати, это произносится как «Ву-Сва»)

Веселье? Опасность? Вместе!

В небеса, ракетчик! Наука никогда не сможет догнать ваш дух авантюризма, но она стремится к этому! Исследования реактивных ранцев идут полным ходом, что позволит достичь вам новых высот как под землей, так и за ее пределами!

Внедорожник

Хоть извилистые туннели и заваленные обломками дороги сузились из-за резни и хаоса, всегда найдется место для внедорожника.

Для передвижения с друзьями и грузом требуется что-то более выносливое, нежели вилочный погрузчик или тележка охраны. Вам нужен внедорожник! И судя по его состоянию, вы ему тоже нужны. Как и в случае с другими транспортными средствами, вам необходимо будет найти способ его запустить. Он станет вашим, как только вы это сделаете.

Останься ненадолго

То, чего никогда не было в дорожной карте и о чем впервые сказано здесь – это занятие, которое обязательно принесет вам пищу, размышление и полезные ресурсы.

Разработчики планируют поделиться более подробной информацией о Глубоком подавлении и других деталях грядущего летнего обновления в ближайшем будущем. На этом обзор основных особенностей обновления завершается, но есть еще одна важная тема, которую необходимо затронуть.

Согласно сообщению Доктора Росса, система содержания Флэтхилла значительно ухудшилась, и ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее. Расследование показало, что кто-то изъял большое количество силовых ячеек, что привело к дестабилизации всей системы содержания. Последствия этого инцидента пока неизвестны, но игроки могли заметить, что на Объекте стало немного туманно.

Эта загадочная ситуация добавляет интриги и создает дополнительную сюжетную линию в игре. Игрокам предстоит выяснить, кто стоит за кражей силовых ячеек и какое влияние это окажет на игровой мир. Появление тумана на Объекте может быть связано с этим инцидентом и иметь далеко идущие последствия.

Тревожно, конечно. Надеюсь, мы сможем разобраться с этим в самом ближайшем будущем.

А пока игрокам предстоит продолжить свое научное исследование и раскрыть тайны, скрывающиеся в недрах игрового мира.

Если игроки наслаждаются временем, проведенным в GATE Cascade, они могут оставить свой отзыв об игре. Обратная связь от сообщества очень ценна для разработчиков и помогает им совершенствовать игру и делать ее еще более увлекательной.