Abiotic Factor получила обновление Cosmic Companions: выживалка стала глубже, но рискует перегрузить себя системами

Кооперативная выживалка Abiotic Factor обзавелась крупным бесплатным обновлением Cosmic Companions, и это тот случай, когда патч выглядит почти как полноценное расширение. Апдейт уже доступен на ПК и консолях, включая подписку PlayStation Plus Extra.

Главное нововведение — система питомцев-компаньонов. Теперь игроки могут не только выживать в одиночку или с друзьями, но и рассчитывать на помощь существ, которые участвуют в исследовании опасного комплекса. Это логичное развитие идей жанра: подобные механики давно работают в других кооперативных проектах, но здесь они органично вписываются в научно-фантастический сеттинг.

Куда интереснее выглядит добавление полноценной системы химии. Возможность создавать вещества и экспериментировать с рецептами заметно расширяет геймплей, делая его ближе к «песочницам» вроде Subnautica, где именно взаимодействие систем формирует уникальные ситуации.

При этом разработчики явно идут по пути усложнения: новые изобретения, механики и обещанный кроссовер-сюрприз намекают на рост амбиций проекта. И здесь есть риск — Abiotic Factor уже балансирует между атмосферной выживалкой и перегруженной системой симуляции.

Впрочем, если команда сумеет удержать баланс, Cosmic Companions может стать тем обновлением, которое закрепит игру в числе самых необычных кооперативных выживалок последних лет.