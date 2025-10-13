Abiotic Factor получит хардкорный режим, кроссовер и новые дополнения - разработчики раскрыли планы на год вперед

Студия Deep Field Games представила подробную дорожную карту развития научно-фантастической выживалки Abiotic Factor, вышедшей в июле этого года. Разработчики планируют серию масштабных обновлений, которые заметно расширят возможности игры и добавят долгожданный хардкорный контент.

До конца осени создатели выпустят крупный апдейт, включающий новый хардкорный режим, расширенные настройки сложности и целый набор улучшений для удобства — от оптимизации интерфейса до доработки системы крафта. Вместе с этим выйдет и первое платное дополнение, детали которого пока не раскрываются.

Зимой 2025 года игра получит тематическое обновление Holiday Cryosphere, вдохновлённое зимними праздниками. Хотя подробности держатся в секрете, разработчики намекнули на переработанную механику питания и «особый подарок» для игроков.

Самые амбициозные планы приходятся на 2026 год. Весной авторы обещают неожиданный кроссовер, а летом — масштабное расширение с новым дополнением, лодками, переработанной системой питомцев, усовершенствованной рыбалкой и даже кастомизацией эмоций.

Часть будущих обновлений пока скрыта от глаз публики — чтобы не раскрывать спойлеры.