Abiotic Factor выходит из раннего доступа с взрывным обновлением 1.0 - наука стала ещё безумнее

Кооперативная научно-фантастическая игра на выживание Abiotic Factor официально вышла из раннего доступа, отметив это масштабным обновлением 1.0. Разработчики из Deep Field Games не просто отполировали проект, а буквально вкачали в него новую дозу безумия, контента и геймплейных возможностей, превращая и без того хаотичную лабораторную песочницу в настоящую научную катастрофу.

С первого взгляда видно, что проект стал заметно масштабнее. Обновление принесло кроссплатформенный мультиплеер, позволяющий игрокам с PlayStation 5 и Xbox присоединиться к сражающимся за выживание учёным на PC. Добавлен стартовый ролик, обновлены заставки, появились новые элементы экипировки — включая наручные часы с компасом (да, точность зависит от мира, в котором вы застряли). А сам слот для щита теперь именуется слотом для оружия во второй руке и принимает ещё больше экзотических предметов.

Мир стал более интерактивным: теперь взрывы и урон от области действия воздействуют на объекты окружения, включая мебель. Мелочь? Возможно. Но в условиях выживания из канцелярии, мусора и офисных кресел — это ключ к спасению.

Особое внимание было уделено системе погоды. Вместо случайного выбора, новые погодные явления срабатывают чаще при продвижении по игре, а также могут вызываться побочными эффектами — например, после поедания мутной еды. И да, Abiotic Factor не перестаёт шутить: официальное название «диспенсеров» теперь — Квантовый обменник, а поворот персонажа через трансмутатор по-прежнему вызывает «что-то плохое».

Обновление 1.0 — не просто патч, а уверенный шаг вперёд, превращающий Abiotic Factor в полноценную, богатую на события игру, способную удивлять, шокировать и развлекать в равной степени. Полный список изменений поражает масштабом и вниманием к деталям, и с ним можно ознакомиться на странице игры в Steam.

Добро пожаловать в лабораторию хаоса — Abiotic Factor только начинает эксперименты.