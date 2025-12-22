Снежный шар с тайной: Abiotic Factor получила праздничное обновление 1.2 с новым измерением

Студия Deep Field Games выпустила крупное обновление 1.2 для выживача Abiotic Factor, добавив в игру необычное праздничное измерение Holiday Cryosphere. Новый мир выглядит как гигантский снежный шар: внутри скрываются заснеженный хвойный лес и уютная деревушка, будто сошедшая с рождественской открытки. Впрочем, идиллия быстро трещит по швам — деревня почему-то постоянно пылает, а зловещий снеговик, заключённый в плексигласовую камеру, явно намекает, что здесь что-то пошло не так. Дополняет картину собственная версия «Полярного экспресса», курсирующая по измерению.

Исследуя Holiday Cryosphere, игроки смогут открыть новый дом — тёплую горную хижину из сруба, предназначенную для отдыха и научных экспериментов. Праздничные активности появились и в основном комплексе GATE Cascade Research Facility: теперь там можно бросаться снежками и загадывать желания у специальной «полки».

Апдейт 1.2 не ограничился сезонным контентом. Разработчики добавили новую сельскохозяйственную культуру, усилили пищевые баффы, чтобы упростить выживание, а также ввели новые развертываемые предметы и настенные подставки. Abiotic Factor, вдохновлённая Half-Life, после релиза в июле 2025 года продолжает активно развиваться и радовать игроков масштабными обновлениями.