Дебютный трейлер игры About Fishing, за которой скрывается жуткий психологический хоррор в эстетике PS1

На прошедшей презентации PC Gaming Show: Most Wanted 2025 был представлен трейлер проекта с обманчиво простым названием About Fishing. Изначально игра маскируется под расслабляющий симулятор рыбалки, однако показанные кадры быстро дают понять: удочка и улов здесь — лишь прикрытие для тревожной и мрачной истории.

Визуальный стиль проекта выполнен в популярной сейчас эстетике лоу-поли, имитирующей графику эпохи первой PlayStation. Угловатые модели, отсутствие сглаживания и болезненная зеленоватая цветовая гамма создают ощущение дискомфорта и сюрреализма, напоминая искаженную версию классической Diver's Dream.

Трейлер начинается вполне невинно — с шезлонгов, тумана и угощения спутника картошкой фри. Но идиллия быстро сменяется пугающими образами: девочка в желтом дождевике спит на грязном матрасе в гараже, недавний спутник оказывается за тюремной решеткой, а в глубинах вод мелькают силуэты русалок. Геймплей включает в себя не только ловлю уникальных видов рыб с проработанным поведением, но и «интуитивные» (и довольно неприятные) механики их разделки.

Сейчас разработчики проводят открытый плейтест в Steam, позволяя игрокам лично погрузиться в эту странную смесь симулятора и триллера о тайнах, скрытых под водой.