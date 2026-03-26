Детектив с удочкой: показан геймплей About Fishing - необычной игры о тайнах под водой

Playstack и студия The Water Museum представили новый геймплейный трейлер About Fishing — необычного проекта, сочетающего медитативную рыбалку и детективное расследование.

Игра вдохновлена классикой вроде Shenmue и SEGA Bass Fishing, но предлагает куда более атмосферный и загадочный опыт. Основой геймплея становится рыбалка: каждый улов отличается поведением и требует изучения, а пойманная добыча постепенно раскрывает детали скрытой истории.

Разработчики делают ставку на необычную механику — рыбы выступают своеобразными «подсказками», ведущими игрока к разгадке тайны, скрытой под поверхностью воды. При этом мир живёт собственной жизнью: меняется погода, проходят дни, а жители города продолжают свои тихие повседневные дела, формируя ощущение живого и уютного места.

Проект создаётся Кевином из The Water Museum при участии художника Анхеля Переса и композитора Кэмерона Джинекса. Релиз About Fishing запланирован на PlayStation 5 и PC, однако точная дата выхода пока не объявлена.