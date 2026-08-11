Разработчики стратегии Above: Colonies of the Mist представили свежее геймплейное видео с комментариями

Студия Docklight Games выпустила новое обзорное видео для своей градостроительной стратегии Above: Colonies of the Mist. Авторы проекта Эндрю и Ричард лично разобрали ключевые геймплейные механики на основе актуальных кадров из игры. Выход ролика совпал с важным для команды достижением: за шесть месяцев с момента первого анонса игра собрала более 20 000 вишлистов в Steam. Создатели поблагодарили комьюнити за поддержку и объявили об открытии записи на закрытое альфа-тестирование.

Завязка истории рассказывает о группе выживших, чей корабль потерпел крушение в месте, которое не прощает ошибок. Ключевой механикой игры является вертикальное строительство: игрокам предстоит основывать поселения исключительно на вершинах холмов и скалистых пиках, которые служат единственным спасением от ядовитого тумана. Жизнь на высоте принесет свои суровые испытания, ведь на пиках колонистам придется бороться с экстремально низкими температурами и сокрушительными ветрами. При разработке авторы вдохновляются такими известными хитами жанра, как Against the Storm, Timberborn и Farthest Frontier.

Поскольку все плодородные земли, редкие руды и знания прошлого находятся глубоко в долинах, игрокам придется регулярно рисковать жизнями рабочих ради постройки опасных аванпостов. Разработчики подчеркивают, что туман является живой угрозой, его приливы и отливы постоянно меняются, динамически сужая безопасные зоны. Для успешного выживания пользователям необходимо освоить сложную вертикальную логистику, связывая горные перерабатывающие хабы с низинными базами с помощью сетей канатных дорог и мостов.

Как только колония будет относительно стабильна, игроки смогут запускать исследовательские экспедиции в самые темные глубины для изучения руин рухнувшей древней цивилизации. В тумане разведчиков ждут заброшенные мегаструктуры, забытые технологии и древние роботы. Точная дата релиза Above: Colonies of the Mist на ПК пока не сообщается, но подать заявку на участие во втором закрытом альфа-тесте можно уже сейчас на странице игры в Steam.