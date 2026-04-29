Above Land: Rhapsody - кооперативный рогалик, где в ход идут мечи, гитары и даже стулья

Иногда игры анонсируют так, будто кто-то специально решил смешать сон, комикс и кооперативный экшен — и Above Land: Rhapsody как раз из этой категории. Проект студии Flying Amateurs выглядит как попытка сделать рогалик-RPG с башенной защитой, но при этом не потерять чувство безумия на каждом шагу.

Сеттинг у игры тоже не из привычных: парящие острова над облаками, гигантские мифические существа Кун и цивилизация, живущая буквально на их спинах. По описанию разработчиков, история подаётся как главы из комикса, оставленного матерью героя, а игроки восстанавливают разрушенные фрагменты прошлого, собирая «Звёзды» и продвигаясь по сюжету. Звучит немного запутанно, но в хорошем смысле — как будто Hades встретился с анимационным сериалом и не до конца договорился о жанре.

Главная фишка — оружие. Здесь можно одновременно таскать два типа и переключаться между ними на лету: от мечей и луков до предметов, которые обычно не ассоциируются с боем. Стулья, гитары, фейерверки и даже баскетбольные мячи — и да, это не шутка, а часть боевой системы. В кооперативе на троих всё это, скорее всего, превратится в очень хаотичный, но зрелищный бардак.

Отдельно выделяется компаньон Wobbo — трансформирующийся питомец с боевыми режимами. Похоже, разработчики сознательно делают ставку на «милую абсурдность», где серьёзность уступает месту фантазии.

Above Land: Rhapsody пока выглядит как проект, который не пытается быть аккуратным или понятным с первого взгляда. И в этом есть своя привлекательность: не так часто рогалики позволяют тебе сражаться гитарой на облачных островах и не краснеть за это.