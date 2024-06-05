Above Snakes, ролевая игра на выживание в реалиях Дикого Запада, появится на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo

Above Snakes — игра-песочница на выживание в стиле Дикого Запада начала свой путь к выходу на консолях Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. Это дебютная игра разработчика Square Glade Games, с которым RedDeer.Games только что заключила партнерство.

Above Snakes — это уникальное сочетание создания открытого мира, спокойного выживания и строительства в сочетании с естественной, нетронутой силой Дикого Запада. Вдохновленная бурным периодом завоевания Дикого Запада Северной Америки, игра рассчитана на всех любителей неспешного заселения, строительства, фермерства и выживания.

Above Snakes предоставит игрокам множество возможностей, массу волнения и часы веселья. История сосредоточена вокруг судьбы молодой женщины, пытающейся выжить среди опасных сложностей нового развивающегося мира.

Игроки начнут с нуля, создавая полностью индивидуальный мир с разнообразными биомами, с возможностью детального исследования, сбора ресурсов и строительства своего дома. Игроки также могут заниматься крафтом, собирать урожай, ловить рыбу, охотиться и даже сражаться с так называемыми Lost Souls.