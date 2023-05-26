В Steam стала доступна ролевая игра на выживание в реалиях Дикого Запада Above Snakes ©

Вчера в Steam вышла игра Above Snakes - ролевая игра на выживание, действие которой разворачивается в реалиях Дикого Запада. Судя по тому, как ее приняли, авторы могут быть довольны собой.

Пока что игра Above Snakes пользуется теплым приемом. В Steam 79% пользовательских отзывов хвалят игру.

Кроме того, игра демонстрирует неплохие для игры такого уровня показатели активности: в день запуска был установлен рекорд - 2124 игрока играли одновременно.

Из первых рецензий складывается довольно полное представление об игре.

Если вы ищете спокойную игру на выживание с сюжетом, то это может быть именно та игра, которая вам нужна. Мне нравится механика плитки, которая позволяет вам построить свой собственный мир. В игре есть классная прогрессия, которая заставляет меня чувствовать себя хорошо каждый раз, когда я открываю что-то новое. Кулинария также доставила мне удовольствие, поскольку вы можете играть и открывать свои собственные рецепты.

Above Snakes выглядит красиво и работает хорошо, а создание собственной карты - это классная концепция. Однако в этой игре нет настоящего вызова и недостаточно возможностей для строительства/исследования, чтобы компенсировать это.