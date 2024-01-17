Основанная на физике ABRISS - Build To Destroy выйдет на PS5 и Xbox Series 7 марта

Издатель astragon Entertainment и разработчик Randwerk выпустят основанную на физике разрушающую строительную игру ABRISS: build to Destroy для PlayStation 5 и Xbox Series 7 марта, объявили компании. Цифровые предварительные заказы уже доступны.

ABRISS: build to Destroy впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 14 апреля 2022 года, а полноценный релиз состоялся 5 сентября 2023 года.

ABRISS — это атмосферная строительная игра с физическими разрушениями. Стройте конструкции из частей, чтобы они могли врезаться в ваши цели. Открывайте новые детали, разрушайте больше, станьте свидетелем энтропии в ее худшем проявлении в цифровых бруталистских городских пейзажах. Стройте, чтобы разрушать.