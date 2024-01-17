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ABRISS - Build To Destroy 14.04.2022
Логические, Инди, Строительство, Песочница
5.7 18 оценок

Основанная на физике ABRISS - Build To Destroy выйдет на PS5 и Xbox Series 7 марта

monk70
Новости

Издатель astragon Entertainment и разработчик Randwerk выпустят основанную на физике разрушающую строительную игру ABRISS: build to Destroy для PlayStation 5 и Xbox Series 7 марта, объявили компании. Цифровые предварительные заказы уже доступны.

ABRISS: build to Destroy впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 14 апреля 2022 года, а полноценный релиз состоялся 5 сентября 2023 года.

ABRISS — это атмосферная строительная игра с физическими разрушениями. Стройте конструкции из частей, чтобы они могли врезаться в ваши цели. Открывайте новые детали, разрушайте больше, станьте свидетелем энтропии в ее худшем проявлении в цифровых бруталистских городских пейзажах. Стройте, чтобы разрушать.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

довольно интересная головоломка

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