Отмеченная наградами игра-головоломка с физическим разрушением Abriss вышла в полной версии на ПК ©

Компания Astragon Entertainment, разработчик и издатель видеоигр из Дюссельдорфа, и берлинская студия разработчиков Randwerk Games объявили о выпуске удостоенной наград игры-головоломки с физическим разрушением Abriss для ПК в Steam. Это выводит игру из фазы раннего доступа. Игроки, у которых уже есть версия раннего доступа, автоматически получат полную версию для ПК через обновление, начиная с сегодняшнего дня.

Randwerk Games была основана в 2021 году Фридрихом Бейером, Тилем Фрайтагом и Йоханнесом Кнопом. Первой собственной разработкой Randwerk является Abriss, игра-головоломка с физическими разрушениями в стильных сюрреалистических и футуристических мирах. Игроки строят сложные конструкции и врезаются ими в определенные цели. Разрушая уровень за уровнем, игроки открывают новые конструкции и детали и разбирают цифровые брутальные городские пейзажи. Команда разработчиков называет уникальный абстрактный стиль игры Mainboard Brutalism. Она вдохновлена сюрреалистическими работами художников Здзислава Бексиньского и Ганса Рудольфа Гигера, а также немецких пионеров электронной музыки и конструктивистской и бруталистской архитектуры. Abriss была награждена жюри German Computer Game Award 2023 в категории «Лучший графический дизайн».