Absolum доберётся до Switch 2 и получит физическое издание

Издатель Dotemu и студии Guard Crush Games и Supamonks подтвердили выход Absolum на новую консоль Switch 2. Точная дата релиза пока не объявлена, но проект уже готовится к расширению своей аудитории.

Игра дебютировала в октябре 2025 года на PlayStation и ПК через Steam, а в марте 2026-го добралась до Xbox Series. Теперь же она появится и на Switch 2, включая физическое издание от Silver Lining Interactive с полной версией на картридже — релиз ожидается в третьем квартале 2026 года.

Absolum предлагает динамичный beat ’em up с элементами roguelite: игрокам предстоит сразиться с Королём Солнца Азрой, используя магию, контратаки и уникальные способности героев. Четыре персонажа, кооператив и процедурные элементы обеспечивают высокую реиграбельность и разнообразие каждого прохождения.