Absolum - новый фэнтезийный битемап от Dotemu и Guard Crush Games выйдет в 2025 году

Издатель Dotemu совместно с разработчиками Guard Crush Games и Supamonks анонсировали Absolum — динамичный фэнтезийный beat 'em up с элементами roguelite. Игра выйдет в 2025 году на PS5, PS4, Nintendo Switch и PC (Steam).

Сюжет переносит нас в мир Таламх, разрушенный магическим катаклизмом. Народ боится волшебства, а жестокий Король-Солнце Азра использует это, порабощая магов с помощью Багрового ордена. Ему бросает вызов группа повстанцев, среди которых некромантка Галандра, гном-бунтарь Карл, волшебник Бром и загадочный Сидр.

Игроков ждет стремительный геймплей, улучшаемые способности, мощные комбо и магические заклинания. Играть можно в одиночку или в кооперативе — объединяйте атаки и синхронизируйте удары для мощных комбинаций.

Музыку для Absolum создают Гарет Кокер (Ori, Halo Infinite), Юка Китамура (Dark Souls, Elden Ring) и Мик Гордон (DOOM Eternal, Atomic Heart).