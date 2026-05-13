Absolum объединяет игроков: кроссплей между всеми платформами наконец был включён в последнем патче

Кооперативный битемап Absolum получила обновление, которое фактически стирает границы между платформами. Теперь игроки на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch могут свободно играть вместе — долгожданный кроссплей наконец стал реальностью.

Студия DotEmu довела проект до состояния полноценной мультиплатформенной экосистемы. После неожиданного появления игры на Xbox и в каталоге Game Pass в марте стало очевидно, что разработчики стремятся к максимально широкому охвату аудитории. Новый патч лишь закрепил этот курс: все версии теперь объединены общей онлайн-инфраструктурой.

Разработчики из Guard Crush подчёркивают, что реализация кроссплея потребовала серьёзной технической работы. В кооперативной игре с активным боевым взаимодействием синхронизация между платформами — задача далеко не тривиальная, и её решение заметно повышает ценность проекта для сообщества. По сути, игра перестаёт быть «разделённой» по экосистемам и становится единым пространством для матчей.

Интересно, что кроссплей изначально планировался, но был отложен ради стабильности релиза. Теперь же DotEmu фактически завершила базовый цикл объединения аудитории — шаг, который сегодня становится стандартом для онлайн-проектов, но всё ещё требует серьёзных ресурсов.

На фоне этого особенно логично выглядит и расширение платформенной стратегии: ранее сообщалось о выходе версии для Nintendo Switch 2, включая физическое издание. В итоге Absolum постепенно превращается из нишевого кооперативного файтинга в проект с куда более широкой мультиплатформенной жизнью.