Absolum получит "Мистические испытания" в новом контентном патче

Продав более 200 000 копий за первую неделю и получив восторженные отзывы критиков, разработчики Absolum готовят новые обновления. Dotemu и Guard Crush Games поблагодарили фанатов за поддержку и рассказали о своих планах на будущее: новый контентный патч, добавляющий так называемые «Мистические испытания».

Эти испытания дают более детальный контроль над сложностью игры: от уровня жизни боссов и врагов до скорости, агрессии, множителя и многого другого. Характеристики игрока, похоже, также можно изменять, хотя они не были полностью детализированы. Конечно, это лишь «крошечный проблеск» грядущего, поэтому ждите новых подробностей, поскольку команда разработчиков размышляет о «будущем Talamh и Absolum в ближайшие месяцы (и годы)».

Также идёт работа над исправлением некоторых «самых серьёзных проблем», хотя, опять же, дата выхода пока не объявлена ​​(кроме «скоро»).

Absolum доступна на PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.