Absolum разошлась тиражом свыше 500 тысяч копий - крупное обновление выйдет уже в феврале

Издатель Dotemu и студии Guard Crush Games и Supamonks сообщили, что аркадный beat ’em up Absolum преодолел отметку в 500 000 проданных копий по всему миру. Проект продолжает набирать популярность спустя несколько месяцев после релиза, а уже 12 февраля игроки получат бесплатное контентное обновление Threads of Fate.

Absolum вышла 9 октября 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam) и показала уверенный старт — за первую неделю было реализовано более 200 000 экземпляров. Успех игры разработчики связывают с классической формулой жанра, современной визуальной подачей и активной поддержкой после релиза.

Обновление Threads of Fate значительно расширит игровой опыт. В него войдёт новый режим Mystic Ordeal, использующий десятки модификаторов для создания нестандартных и сложных испытаний, заметно отличающихся от основной кампании. После прохождения игры откроются дополнительные Corrupted Regions — опасные зоны с новыми угрозами и ценными наградами.

Кроме того, апдейт добавит новые типы маунтов, предметы и улучшения, направленные на углубление прогрессии и разнообразие геймплея. Threads of Fate станет крупнейшим бесплатным обновлением Absolum на данный момент и должно ещё сильнее укрепить позиции игры в жанре.