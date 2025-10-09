Фэнтезийный рогалик Absolum выходит уже скоро - релизный трейлер показал эпичные битвы и магию восстания

Фэнтезийный рогалик Absolum от студии Supamonks готовится к релизу — игра выходит уже сегодня, 9 октября, а вместе с этим разработчики представили захватывающий релизный трейлер, демонстрирующий масштабные сражения, разнообразие героев и глубокую систему прокачки.

Действие разворачивается в мире Талама, где некогда процветающую цивилизацию поработил Солнечный Король Азра. Воспользовавшись магическим катаклизмом, он запретил колдовство и поработил чародеев, превращая несогласных в изгнанников. Остатки сопротивления объединились, чтобы вернуть миру свободу — и именно их судьба ложится в руки игроков.

В Absolum можно играть как в одиночку, так и в кооперативе для двух игроков. На выбор — четыре уникальных героя: последний свободный дворф Карл, воительница Галандра, могущественный маг Бром и ловкач Сайдер, каждый со своим стилем боя и набором способностей.

Особое внимание уделено ездавым существам — от свирепого кабана до огнедышащего динозавра и ядовитого гибрида насекомого с цветком. Эти фантастические звери не только ускоряют передвижение, но и усиливают боевые навыки героев.

После гибели персонажи возрождаются в убежище под защитой чародейки Матери Учави, где можно разблокировать новые умения и улучшения. Трейлер также показывает систему наёмников — за плату их можно нанять в тавернах, чтобы пройти особенно трудные испытания.

Битвы сопровождаются оригинальным оркестровым саундтреком, а между сражениями игроки смогут исследовать Таламу и встречать разнообразных NPC.