Мик Гордон поделился музыкальной композицией "The Underking", которую он написал для предстоящей Absolum

Известный композитор Мик Гордон опубликовал на своём YouTube-канале композицию The Underking, которая войдёт в официальный саундтрек экшена Absolum.
Основной OST для игры написал Гарет Кокер, известный по Ori and the Blind Forest и Halo Infinite. В создании саундтрека также участвовала Юки Китамура, работавшая над Dark Souls и Elden Ring.
Absolum разрабатывается студиями Dotemu, Supamonks и Guard Crush - создателями Streets of Rage 4. По словам разработчиков, игра станет новым взглядом на классические beat ’em up и предложит свежие механики в рамках жанра.
Релиз Absolum запланирован на 9 октября для PC, PS5, PS4 и Nintendo Switch.
Надо было трек назвать - "ремонт в коммуналке"
о прикольный рогалик,играл в демо. Не знал что там над саундом такие люди работают.
Музыка из Дума от него шикарна, но тут какая-то мешанина невнятная
Нде, как же сука решает проклятый издатель, с думов пересесть на рогалики
Ну такое...слишком растянуто, много ненужных вставок, как-будто просто набор звуков.