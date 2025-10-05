Мик Гордон поделился музыкальной композицией "The Underking", которую он написал для предстоящей Absolum

Известный композитор Мик Гордон опубликовал на своём YouTube-канале композицию The Underking, которая войдёт в официальный саундтрек экшена Absolum.

Основной OST для игры написал Гарет Кокер, известный по Ori and the Blind Forest и Halo Infinite. В создании саундтрека также участвовала Юки Китамура, работавшая над Dark Souls и Elden Ring.

Absolum разрабатывается студиями Dotemu, Supamonks и Guard Crush - создателями Streets of Rage 4. По словам разработчиков, игра станет новым взглядом на классические beat ’em up и предложит свежие механики в рамках жанра.

Релиз Absolum запланирован на 9 октября для PC, PS5, PS4 и Nintendo Switch.