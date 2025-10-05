ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Absolum 09.10.2025
Экшен, Адвенчура, Фэнтези
5.5 11 оценок

Мик Гордон поделился музыкальной композицией "The Underking", которую он написал для предстоящей Absolum

AceTheKing AceTheKing

Известный композитор Мик Гордон опубликовал на своём YouTube-канале композицию The Underking, которая войдёт в официальный саундтрек экшена Absolum.

Основной OST для игры написал Гарет Кокер, известный по Ori and the Blind Forest и Halo Infinite. В создании саундтрека также участвовала Юки Китамура, работавшая над Dark Souls и Elden Ring.

Absolum разрабатывается студиями Dotemu, Supamonks и Guard Crush - создателями Streets of Rage 4. По словам разработчиков, игра станет новым взглядом на классические beat ’em up и предложит свежие механики в рамках жанра.

Релиз Absolum запланирован на 9 октября для PC, PS5, PS4 и Nintendo Switch.

11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Mranabiz

Надо было трек назвать - "ремонт в коммуналке"

7
Laver1

о прикольный рогалик,играл в демо. Не знал что там над саундом такие люди работают.

1
Fronyx

Музыка из Дума от него шикарна, но тут какая-то мешанина невнятная

1
Kalpachok

Нде, как же сука решает проклятый издатель, с думов пересесть на рогалики

1
J a r v i s

Ну такое...слишком растянуто, много ненужных вставок, как-будто просто набор звуков.