Новый трейлер фэнтезийного beat 'em up Absolum посвятили музыке от композитора, стоящего за Elden Ring и Sekiro

Студия Guard Crush Games, известная по Streets of Rage 4, готовит к выходу свою самую амбициозную игру — Absolum, темное фэнтезийное beat ’em up-приключение, где внимание приковано не только к сражениям, но и к потрясающему саундтреку. В рамках PC Gaming Show Tokyo Direct разработчики представили свежий трейлер, сосредоточенный на музыке.

За звуковое сопровождение отвечает Юка Китамура, композитор, чьи мелодии сделали культовыми Elden Ring и Sekiro: Shadows Die Twice. В ролике показана студийная запись с оркестром, перемежающаяся новыми отрывками боевых сцен. Зловещие хоровые партии, мощные струнные и живая оркестровка создают атмосферу, которая редко встречается в сайд-скролл-файтингах, и придает Absolum уровень кинематографичности, необычный для жанра.

Не менее впечатляют кадры сражений с боссами: динамичные удары, выразительная анимация и масштабные декорации подчеркивают, что Guard Crush стремится выйти за рамки классики. Освободившись от эстетики уличных боев, студия переносит игроков в мрачный и величественный фэнтезийный мир, обещающий глубину и зрелищность.

Многие уже считают Absolum потенциальным прорывом — сочетание виртуозного геймплея, богатого сеттинга и музыки от Китамуры может подарить жанру новое дыхание. Останется лишь дождаться 9 октября, когда игра выйдет и даст возможность оценить все это вживую.