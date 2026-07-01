Создатели арта для Absolum признаны банкротами: французская студия Supamonks готовится к закрытию

Во французской игровой и анимационной индустрии продолжается череда кризисов. На этот раз под удар попала студия Supamonks — команда, отвечавшая за художественное оформление битемап-рогалика Absolum.

По данным французских СМИ, в конце июня суд официально признал Supamonks банкротом и назначил ликвидатора. Это означает, что в ближайшее время студия, вероятнее всего, полностью прекратит существование.

Причины финансового краха пока не раскрываются. Supamonks была известна прежде всего как анимационная студия, создававшая трейлеры, рекламные ролики и визуальные материалы для крупных игровых проектов. В её портфолио значатся работы для Supercell, Mario + Rabbids, Hyper Scape, Endless Dungeon и Big Helmet Hero.

Absolum стала для Supamonks редким случаем полноценного участия именно в разработке игры. В этом проекте команда отвечала за визуальный стиль и арт-направление. Сама игра вышла в октябре 2025 года и за первые три месяца разошлась тиражом более 500 тысяч копий.