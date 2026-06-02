Abyss of Doom показала обновлённый облик: авторы представили новый трейлер с первыми кадрами ближнего боя

Разработчики Abyss of Doom выпустили новый трейлер своего проекта, который ранее был эксклюзивно показан на шоу «НашЫ игры» в московском кинотеатре «Октябрь». Видео демонстрирует заметно обновлённую визуальную составляющую и даёт лучшее представление о том, каким будет игровой процесс.

В свежем ролике можно увидеть переработанные локации и модели персонажей, новых противников-мумий, улучшенные анимации, а также первую полноценную демонстрацию ближнего боя и взаимодействия с окружением. Для проекта, который делает ставку на атмосферу и погружение, это один из самых важных показов на данный момент.

Abyss of Doom позиционируется как гибрид психологического хоррора и иммерсивного приключения. Игрокам предстоит исследовать средневековые подземелья и руины Древнего Рима, постепенно погружаясь в кошмарный мир, скрывающийся в глубинах бездны. Судя по новым кадрам, авторы продолжают активно работать не только над визуалом, но и над механиками, стремясь сделать окружение полноценной частью игрового процесса.

Разработчики также пообещали в ближайшее время поделиться новыми материалами и подробностями. Пока проект остаётся довольно загадочным, но свежий трейлер показывает, что работа над ним заметно продвинулась и начинает приобретать всё более цельный вид.