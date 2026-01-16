ЧАТ ИГРЫ
Abyss of Doom TBA
Выживание, Ужасы, От первого лица
7.6 8 оценок

Что такое система последствий в Abyss of Doom?

Это система, в которой многие ваши действия будут влечь за собой последствия как положительного, так и отрицательного характера, от локального до глобального масштаба. Это может повлиять на дальнейшее прохождение.

От сломанного оружия, повлекшего за собой необходимость смены стиля прохождения и выбора другого пути, до ухудшения психического состояния протагониста, что может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Враги и окружение также будут реагировать на ваши действия. Но об этом мы расскажем вам в следующий раз!

