Сеттинг и время в Abyss Of Doom

Сегодня мы хотим подробнее рассказать о сеттинге и времени, в котором разворачиваются события Abyss Of Doom.

Основные события игры происходят в наше время. Протагонист отправляется к заброшенной церкви в горах Италии, не подозревая, что под её руинами скрыто место, которое было брошено и забыто вместе с историей, наполненной безумием и отчаянием.

Уникальность сеттинга в том, что игроку предстоит исследовать локации, где переплетаются разные эпохи: мрачные пещеры, средневековые подземелья и руины, загадочные древнеримские постройки и захоронения.

Каждая эпоха — отдельный исторический пласт со своей атмосферой, символикой и следами трагических событий.

Проработанные локации с глубоким нарративом расскажут истории людей, которые погибли в погоне за знаниями или из-за своей алчности.

Все эти элементы не просто декорации — они формируют целостную историю «Бездны погибели» и постепенно раскрывают, что именно здесь произошло сотни и тысячи лет назад.

Abyss Of Doom — это хоррор, в котором страх рождается не только из врагов, хорошего звука и мрачной атмосферы, но и из осознания того, что это место унесло множество жизней, но никому так и не удалось приблизиться к истине, скрытой в безжалостной тьме этой бездны погибели.