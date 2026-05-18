Свежий тизер, который подводит к полноценному трейлеру - выход уже совсем скоро!

С момента анонса Abyss of Doom мы практически полностью переработали локации и значительно улучшили общий визуал проекта. С нуля были созданы эффекты, оружие, уникальные анимации для главного героя, NPC и многое другое. В игре появились полностью уникальные мумии, также воссозданные с нуля. Одни будут медленными, другие — быстрыми. Одни будут полагаться только на слух, а другие — видеть игрока. Они смогут терять руки, ноги и даже головы, но всё равно продолжат преследовать вас или яростно оберегать то, что было для них самым ценным при жизни.

У многих из них своя трагичная история. Это не просто монстры, а люди с трагичной судьбой. Каждое столкновение с таким противником должно ощущаться как настоящий вызов. В проекте сделан глубокий акцент на реалистичном ближнем бою, где игроку придётся использовать разнообразное оружие, подручные средства или собственную смекалку, чтобы выжить или вовсе избежать столкновения.

Ещё больше подробностей будет раскрыто вместе с полноценным трейлером!