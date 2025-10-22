Вышел тизер российского хоррора Abyss of Doom

Российская студия Sinners Street выпустила тизер хоррора Abyss of Doom — приключенческого психологического хоррора с элементами immersive sim. По сюжету мародера исследует средневековые руины в поисках забытой усыпальницы графа и его сокровищ, но сталкивается с чертовщиной.

Перед авантюристом встает выбор — попытаться спастись или отправиться дальше на поиски богатств, исследуя заброшенные подземелья и древние руины и сражаясь не только порождениями тьмы и собственных кошмаров, но и подступающим безумием.

Команда обещает, что в ближайшее время выпустит полноценный трейлер Abyss of Doom, а также откроет страницу в Steam. Sinners Street Studio уже активно трудится над демоверсией проекта.

Разработка Abyss of Doom началась еще в 2019 году, и тогда над игрой трудился только один человек. Постепенно команда росла, состав то и дело менялся, и сейчас студия насчитывает шесть сотрудников. За пять лет хоррор сменил движок Unity на Unreal Engine 5.

Сами разработчики вдохновлялись множеством культовых игр. Так, многослойность сюжета и трагизм напомнят геймерам Silent Hill 2, механика безумия — Amnesia, Hellblade и Eternal Darkness, вариативность прохождения — Deus Ex, последствия действий — Dishonored и The Last of Us: Part 2 и так далее. В целом Abyss of Doom будет рассчитана на любителей хорроров с глубоким сюжетом вроде SOMA и Silent Hill, а также поклонников комплексных боевых систем, как в соулслайках.