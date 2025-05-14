Прощай, Dark and Darker Mobile - с 11 июня игра получит новое имя, но сохранит старый прогресс игроков

Издатель Krafton и разработчик Bluehole Studio решили сменить название своей мобильной и условно-бесплатной фэнтези-игры Dark and Darker Mobile. С 11 июня она превратится в Abyss of Dungeons. При этом разработчики спешат заверить, что, несмотря на смену вывески, весь прогресс игроков останется на месте, а ключевые особенности не изменятся.

Также стало известно, что софт-запуск игры, который сейчас идёт в США и Канаде, скоро расширят ещё на четыре страны: Индонезию, Бразилию, Таиланд и Мексику. А вот с глобальным запуском вышла незадача. Его, оказывается, слегка перенесли. Раньше обещали выкатить игру в начале 2025 года, но теперь из-за поэтапного добавления регионов в софт-запуск пришлось подвинуть сроки. Как сильно подвинуть — пока не уточняют.