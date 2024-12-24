Подземелье вкусностей: вы сможете готовить и есть монстров в предстоящей ролевой игре на выживание Abyss Ring

Токийская инди-студия Northern Studio анонсировала свою новую ролевую игру на выживание Abyss Ring. Релиз проекта запланирован на весну 2025 года для PC через Steam.

Abyss Ring предлагает игрокам исследовать случайно сгенерированные подземелья, стремясь достичь 100-го этажа. Игровой процесс включает элементы выживания, сражения с монстрами и... кулинарию. Приготовление и поедание побежденных монстров станет ключевой механикой игры.

Герою предстоит следить за уровнем голода, чтобы выжить в подземелье. Для этого можно готовить блюда из побежденных монстров, сочетая их с найденными ингредиентами и специями. В игре заявлено более 100 рецептов, таких как стейк из дракона или жареный феникс. Каждое блюдо влияет на характеристики героя, а новые рецепты можно находить или открывать экспериментальным путем.