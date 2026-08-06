Карточный рогалик Abyssal Soul встречает вселенную Soul Knight - в игре стартовал кроссовер с новым персонажем

Разработчики из ChillyRoom продолжают активно развивать свой недавний карточный рогалик Abyssal Soul. В рамках нового обновления в игре стартовало кроссовер-событие со знаменитой серией Soul Knight — главным хитом студии. Также игра стала доступна и владельцам устройств на iOS.
Новое событие позволяет игрокам получить уникального персонажа, созданного специально для этого кроссовера. Ожидается, что герой будет сочетать в себе механики обеих игр: динамику перестрелок Soul Knight и стратегическую глубину карточных сражений Abyssal Soul.
Для события выпущен специальный промокод, дающий героя Soul Knight и 300 даров иного мира:
YQQSLDKQ
Все известные, и действующие на данный момент, промокоды:
FINAL1DAY (For Android)
SOUL3DAY (For Android)
COUNTDOWN2 (For Android)
ABYSSALIVE (For iOS)
HZSJDJS1 (For iOS)
HZSJDJS3 (For iOS)
SOULDAY6
D7GOGO
COUNT5
LAUNCHD2
LAUNCHD1
HZSIGN4
PREBOX88
PRE3DAY
Напомним, что Abyssal Soul — это последовательный карточный рогалик с мрачной фэнтезийной атмосферой. В игре представлено 4 класса и 15 уникальных персонажей, каждый со своей колодой карт, деревом талантов и стартовыми билдами. Вместо традиционной траты энергии на розыгрыш карт здесь используется механика «жертвоприношения» — вы жертвуете карты, чтобы разыграть другие. Каждое прохождение уникально благодаря элементам рогалика и системе развития через благословения, руны и амулеты.