Энтузиасты выпустили русификатор для Accel World vs Sword Art Online и собирают средства на новые проекты

Состоялся релиз пользовательского перевода для ролевой игры Accel World vs Sword Art Online. Автором работы выступил энтузиаст под ником Lowfriend. В представленной версии переведено 100 процентов сюжетной линии и побочных заданий. Текст прошел редактуру на 90 процентов. Также переведен весь интерфейс и около 30 процентов игровых текстур.

Кроме того, был объявлен сбор средств на перевод игры Sword Art Online: Hollow Realization для платформ PC и PS Vita. Проект планируют переводить с самого начала напрямую с японского языка, избегая машинного текста. Объем работы включает в себя более 100000 строк текста. Общая цель сбора составляет 94000 рублей, а крайний срок установлен на 1 июня 2026 года. Разработка начнется при достижении суммы в 35000 рублей и займет примерно от 5 до 6 месяцев. Автор отмечает, что готов работать на все 100 процентов для достижения цели.

Параллельно другая команда энтузиастов занимается переводом еще 1 проекта из этой вселенной под названием Sword Art Online: Hollow Fragment.