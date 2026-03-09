Команда Lowfriend анонсировала полный перевод SAO Hollow Realization и назвала дату релиза локализации AWVSSAO

Команда переводчиков Lowfriend поделилась планами по локализации японских ролевых игр. Разработчики сообщили, что текстовая часть перевода для Accel World VS. Sword Art Online будет готова к 15 числу, а финальный релиз версии с полным текстом намечен на 16 число текущего месяца. После завершения этого проекта авторы возьмутся за Fairy Tail и SAO Hollow Realization.

Относительно перевода SAO Hollow Realization у авторов есть особые планы. Команда решила переделать локализацию с абсолютного нуля. Оригинальная адаптация стала первым проектом энтузиастов, и из за недостатка опыта качество оставляло желать лучшего. Прошлая версия создавалась небольшой группой с применением устаревших нейросетей, опиралась на английскую версию игры и изобиловала техническими проблемами, вылетами и непереведенными видеороликами.

Теперь локализаторы намерены провести полную сверку напрямую с японским оригиналом, выполнить качественный ручной перевод всех элементов игры и выпустить специальный порт для портативной консоли PS Vita. Учитывая масштаб проекта, который насчитывает более 100 000 строк текста, на работу потребуется от пяти до шести месяцев. Для реализации задуманного авторы планируют открыть сбор средств на сумму от 80 000 рублей.

В ходе обсуждения анонса участники команды и пользователи затронули проблемы официальной западной локализации. Игроки отметили, что англоязычные переводчики часто искажали смысл реплик, выдумывали целые предложения и теряли языковые особенности персонажей, что делало невозможным качественный перевод без опоры на японскую звуковую дорожку. В новой версии энтузиасты планируют исправить старые недочеты со шрифтами и уделить максимум внимания живому тестированию непосредственно в клиенте игры для правильного понимания контекста происходящего.