Capcom представила сборник ремастеров про приключения Майлза Эджворта - Ace Attorney Investigations Collection

В ходе сегодняшнего Nintendo Direct компания Capcom анонсировала сборник Ace Attorney Investigations Collection, выход которого запланирован на 6 сентября 2024 года на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Windows.

Новые сменные иллюстрации, а также музыкальный проигрыватель с оркестровыми аранжировками. Вторая игра получила название Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit.

Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth были играми для DS, посвященными титулованному прокурору, который дебютировал в первой части франшизы в качестве друга детства и соперника Феникса. Эти две игры рассказывают о его прошлых распрях, нынешних отношениях и подходе к конфликтам, которые лежат в основе работы прокуратуры.

Вторая часть так и не была локализована на английский язык, но те, кто с ней сталкивался, хвалят ее как одну из лучших игр франшизы. Благодаря новому сборнику все игры серии Ace Attorney, за исключением кроссовера Professor Layton, будут доступны на современных платформах.