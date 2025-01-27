Capcom удалила защиту Denuvo из Ace Attorney: Investigations Collection

Как стало известно, издательство Capcom сегодня выпустила обновление для Ace Attorney: Investigations Collection в котором удалила защиту Denuvo.
В результате обновления, из дистрибутива с игрой был удален DLL-файл с Denuvo, который весил 547 МБ. Capcom удалила защиту Denuvo всего спустя 5 месяцев после релиза сборника.
В Ace Attorney: Investigations Collection игроку предстоит погрузиться в расследования легендарного прокурора Майлза Эджворта в рамках одного сборника, объединяющего обе части Ace Attorney Investigations. В этих играх вам предстоит покинуть привычные стены зала суда и окунуться в мир детективной работы. Вместе с Эджвортом вы будете исследовать места преступлений, собирать улики и подсказки, допрашивать свидетелей и подозреваемых.
удаляйте денуво из норм игр а не шлака
зачем с точки зрения бизнеса?
денуво стоит копейки для издателя судя по сливам, а игра может принести еще не мало, даже на всяких распродажах
Так купите, если нормальные игры.
кто хотел купить купил и кто захочет купить купит - а вот школота денег не имеет и не может себе позволить покупать игры, если оставить денуву то эта игра пройдет мимо них и в будущем когда они будут иметь деньги - с большей вероятностью эта серия игр не будет представлять для них ценности
самая большая аудитория геймеров - школота и у них нет денег покупать игры, но они будущие покупатели и для геймдева их нельзя терять ни в коем случае поэтому спустя время защиту нужно убирать
Они думают, что добавляя женуво игру будут покупать. Их столько уже сейчас, что и всей жизни не хватить на них. Вставляют защиту для стран, где почти не пиратства. Просчитались но где?
Тут не так работает
Логика издателя
"Хочешь играть плати.
Не хочешь платить - ну значит играть недостоин"
Как бы заставляя геймера купить по фулл прайсу или геймпасс или через активашку(но тут с барыги издатели профит получают, ведь у него по фулл прайсу)
+Они не могут посчитать в % сколько из тех,кто попробует пиратку - пойдет покупать лицуху
Крч чисто бизнес, ничего личного
Вот еще один грамотный комментарий по моему мнению
Очень согласен с ним
Если игра мне нужна, то поставьте хоть 10000 денуво, я куплю
Если игра не нужна(как в новости) - то даже пиратку не скачаю
Новость - это само существование данной игры, а не удаление из нее Denuvo
Если ты не знаешь серию Ace Attorney, это не значит что другие не знают. Сама по себе серия довольно известная и популярная, хоть и не сталие фанатов какой-нибудь доты. Одна из немногих визуальных новелл с каким-никаким, но геймплей
Это как у моего знакомого на работе. Он показывает свой список игр. Там может игр 50 (ну допустим) из них может я штук 5-8 знаю) остальное всё ммошное анимэ и типа того))
Спасибо - уже скачал.
Верните денуву в зад чтоб был повод ещё раз написать про это ещё одну статью.
не не не. возвращайте и тратьте еще сотни тысяч долларов из кармана эффектных миньеджеров или инвесторов. срапком. давай по заветам.
// Виктор Ерастов
Прилично дерьнува память грузит! Это примерно 1/8 моего ОЗУ. У меня даже Обозреватель с несколькими вкладками и то меньше памяти берет!!! Поэтому еще ниразу не покупал игры с этой дерьнувой, у меня ОЗУ не резиновая!!!
Причём выполняемый файл с Денуво всегда загружается в ОЗУ целиком. В отличие от обычного экзешника, из которого загружается только та небольшая часть, которая нужна в данный момент.
Причём тут размер файла и ОЗУ?
Тут вопрос зачем на это её вообще ставили, фанаты, которых не так много её и так купят, а остальным и даром не нужна. Вот если бы они из resident evil 4 защиту убрали, давно кстати пора, вот это была бы новость.)
сняли защиту через полгода получается
интересно это связано с тем что игра не хайповая или это новая политика капком?
хотя на 4 резиденте еще стоит
ну и ладно ну и не нужно да и очень даже нужно)))