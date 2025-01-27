Capcom удалила защиту Denuvo из Ace Attorney: Investigations Collection

Как стало известно, издательство Capcom сегодня выпустила обновление для Ace Attorney: Investigations Collection в котором удалила защиту Denuvo.

В результате обновления, из дистрибутива с игрой был удален DLL-файл с Denuvo, который весил 547 МБ. Capcom удалила защиту Denuvo всего спустя 5 месяцев после релиза сборника.

В Ace Attorney: Investigations Collection игроку предстоит погрузиться в расследования легендарного прокурора Майлза Эджворта в рамках одного сборника, объединяющего обе части Ace Attorney Investigations. В этих играх вам предстоит покинуть привычные стены зала суда и окунуться в мир детективной работы. Вместе с Эджвортом вы будете исследовать места преступлений, собирать улики и подсказки, допрашивать свидетелей и подозреваемых.