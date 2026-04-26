Энтузиасты выпустили нативный PC-порт Ace Combat 6: Fires of Liberation

Спустя почти 20 лет после выхода игры на Xbox 360, PC-игроки наконец-то получили возможность запустить Ace Combat 6: Fires of Liberation в нативном виде.
Энтузиасты использовали инструмент XenonRecomp для рекомпиляции подписанного эмулятором кода, в результате чего исходный бинарный файл игры был преобразован в рабочий исполняемый файл для Windows.
На данный момент проект уже полностью проходим на PC. Тем не менее, сообщество продолжает работать над стабильностью рекомпилированной версии игры и совместимостью с современными системами.
Молодцы! Такую легенду портировали! О чем игра то там?
Доводить до ума будут долго, проще поиграть через эмулятор.
Блин, а я буквально месяц назад на эмуляторе прошёл - слышал, что появился декомпилстор, ждал, ждал, и не выдержал 😅