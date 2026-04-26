Ace Combat 6: Fires of Liberation 23.10.2007
Симулятор, Авиация
7.9 56 оценок

Энтузиасты выпустили нативный PC-порт Ace Combat 6: Fires of Liberation

AceTheKing AceTheKing

Спустя почти 20 лет после выхода игры на Xbox 360, PC-игроки наконец-то получили возможность запустить Ace Combat 6: Fires of Liberation в нативном виде.

Энтузиасты использовали инструмент XenonRecomp для рекомпиляции подписанного эмулятором кода, в результате чего исходный бинарный файл игры был преобразован в рабочий исполняемый файл для Windows.

На данный момент проект уже полностью проходим на PC. Тем не менее, сообщество продолжает работать над стабильностью рекомпилированной версии игры и совместимостью с современными системами.

Комментарии:  8
Black3D

Молодцы! Такую легенду портировали! О чем игра то там?

Сережаа

Пацаны вообще ребята!

Ahnx

Доводить до ума будут долго, проще поиграть через эмулятор.

Rorschach93

супер, все бы игры так

Evil_Babai

Блин, а я буквально месяц назад на эмуляторе прошёл - слышал, что появился декомпилстор, ждал, ждал, и не выдержал 😅

