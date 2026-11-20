Игра об авиационных сражениях Ace Combat 6: Fires of Liberation, разработанная студией Project Aces и изначально вышедшая на Xbox 360 в 2007 году, получила новый неофициальный нативный порт для ПК благодаря проекту GracemeriaRecomp. Разработка автора под ником Dipshet использует метод статической рекомпиляции, позволяющий запускать игру в Windows и Linux. Порт предлагает снятие ограничения частоты кадров, поддержку современных разрешений, улучшенную графику и совместимость с модификациями.
Первая публичная версия GracemeriaRecomp доступна на официальной странице проекта на GitHub. Этот проект пришел на смену AC6Recomp и призван обеспечить более гибкие возможности по сравнению с оригинальной версией для Xbox 360, не требуя при этом использования полноценного эмулятора.
Одной из ключевых особенностей стала возможность превысить ограничение в 30 FPS, установленное в оригинальной версии для Xbox 360. GracemeriaRecomp позволяет запускать игровой процесс, меню и внутриигровые ролики с частотой кадров, соответствующей частоте обновления вашего монитора, или вовсе без ограничений (конечная производительность будет зависеть от мощности вашего «железа»).
Порт поддерживает пользовательские разрешения, включая 4K и ультраширокие форматы, с соответствующей адаптацией интерфейса и видеовставок. Также реализована поддержка HDR, масштабирование изображения с помощью технологии AMD FSR 3.1, различные методы сглаживания и другие опции для улучшения визуального качества.
Среди дополнительных графических эффектов — плоские отражения на воде, улучшенный эффект свечения, технология затенения XeGTAO, размытие в движении для объектов, а также более качественные тени во время кат-сцен. Встроенное меню позволяет настроить поле зрения, положение элементов интерфейса и другие графические параметры.
Возможности GracemeriaRecomp
- Конфигурация: Встроенное меню, доступное по нажатию клавиши F4 или обоих стиков на геймпаде. Предусмотрены профили «Консоль», «Производительность» и «Улучшенный»; большинство настроек вступают в силу без перезапуска игры.
- Дисплей: Поддержка пользовательских разрешений и соотношений сторон (включая 4K и ультраширокие форматы), масштабирование разрешения, технология AMD FSR 3.1, HDR, а также возможность изменения положения элементов интерфейса.
- Производительность: Снятие ограничения частоты кадров в игровом процессе, меню и видеороликах (в оригинальной версии для Xbox 360 было установлено ограничение в 30 FPS).
- Качество изображения: Поддержка методов сглаживания MSAA, SMAA и TAA, анизотропная фильтрация, вывод изображения в 10-битном цвете и устранение эффекта цветовых полос.
- Графические эффекты: Плоские отражения, улучшенный эффект свечения, технология XeGTAO, размытие в движении, «зернистость» плёнки, виньетирование, хроматическая аберрация и улучшенные тени.
- Игровой процесс: Настраиваемое поле зрения (FOV), выбор цвета для элементов интерфейса и специальные параметры визуальной доступности.
- Управление: Поддержка клавиатуры и мыши (с раскладкой, вдохновлённой Ace Combat 7), стандартные схемы управления, поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense, а также совместимость с игровыми джойстиками и системами HOTAS.
- Языки: Английская и японская озвучка; субтитры доступны на английском, японском, испанском, французском, немецком и итальянском языках.
- Модификации: Возможность замены текстур, изменения игровых файлов и использования плагинов для внедрения собственного кода; также предусмотрен встроенный браузер текстур.
- Обновления: Проверка наличия новых версий прямо из игры и возможность их установки через меню настроек.