Игра об авиационных сражениях Ace Combat 6: Fires of Liberation, разработанная студией Project Aces и изначально вышедшая на Xbox 360 в 2007 году, получила новый неофициальный нативный порт для ПК благодаря проекту GracemeriaRecomp. Разработка автора под ником Dipshet использует метод статической рекомпиляции, позволяющий запускать игру в Windows и Linux. Порт предлагает снятие ограничения частоты кадров, поддержку современных разрешений, улучшенную графику и совместимость с модификациями.

Первая публичная версия GracemeriaRecomp доступна на официальной странице проекта на GitHub. Этот проект пришел на смену AC6Recomp и призван обеспечить более гибкие возможности по сравнению с оригинальной версией для Xbox 360, не требуя при этом использования полноценного эмулятора.

Одной из ключевых особенностей стала возможность превысить ограничение в 30 FPS, установленное в оригинальной версии для Xbox 360. GracemeriaRecomp позволяет запускать игровой процесс, меню и внутриигровые ролики с частотой кадров, соответствующей частоте обновления вашего монитора, или вовсе без ограничений (конечная производительность будет зависеть от мощности вашего «железа»).

Порт поддерживает пользовательские разрешения, включая 4K и ультраширокие форматы, с соответствующей адаптацией интерфейса и видеовставок. Также реализована поддержка HDR, масштабирование изображения с помощью технологии AMD FSR 3.1, различные методы сглаживания и другие опции для улучшения визуального качества.

Среди дополнительных графических эффектов — плоские отражения на воде, улучшенный эффект свечения, технология затенения XeGTAO, размытие в движении для объектов, а также более качественные тени во время кат-сцен. Встроенное меню позволяет настроить поле зрения, положение элементов интерфейса и другие графические параметры.

Возможности GracemeriaRecomp