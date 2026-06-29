Ace Combat 7: Skies Unknown преодолела отметку в 7,5 миллионов проданных копий

Ace Combat 7: Skies Unknown от Bandai Namco превысила отметку в 7,5 миллионов проданных копий, закрепив за собой позицию самой продаваемой игры в серии.

Согласно недавно опубликованным данным о продажах, серия Ace Combat теперь продана тиражом около 21,5 миллионов копий по всему миру, при этом на Ace Combat 7 приходится 7,5 миллионов из них. Это составляет примерно 34,9% от всех продаж Ace Combat, то есть более одной трети проданных копий приходится на игру 2019 года.

Ни одна предыдущая часть не приблизилась к ее коммерческим показателям. Оригинальная Ace Combat, выпущенная для PlayStation в 1995 году, остаётся второй по продажам игрой франшизы с тиражом в 2,23 миллиона копий, за ней следует Ace Combat 04 с 2,64 миллионами копий. Среди других крупных игр — Ace Combat 5 и Ace Combat Assault Horizon, каждая из которых продана тиражом в 1,8 миллиона копий.

Эти цифры также подчёркивают важность эпохи PlayStation 2: Ace Combat 04, Ace Combat 5, Ace Combat Zero, Ace Combat X и Ace Combat Advance в совокупности проданы тиражом в 5,232 миллиона копий, или 24,3% от общего объёма продаж франшизы за все время ее существования. Между тем, оригинальная трилогия для PlayStation продана тиражом в 4,48 миллиона копий, что составляет 20,8% от общего объёма.