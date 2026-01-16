Ace Combat 7 взяла новую высоту: продажи превысили 7 миллионов копий

Bandai Namco сообщила, что суммарные продажи Ace Combat 7: Skies Unknown превысили отметку в 7 миллионов копий по всему миру. Предыдущее обновление по тиражу игра получила в январе 2025 года — тогда продажи остановились на уровне шести миллионов, так что за последний год проект прибавил еще внушительный миллион.

Ace Combat 7 вышла 18 января 2019 года на PlayStation 4 и Xbox One, а 1 февраля добралась до ПК в Steam. Летом 2024 года игра также появилась на Nintendo Switch, что заметно расширило её аудиторию и помогло поддержать интерес к серии спустя годы после релиза.

Успех седьмой части положительно сказался и на франшизе в целом: совокупные продажи всех игр серии Ace Combat уже превышают 21 миллион копий. Bandai Namco также подтвердила, что следующая часть, Ace Combat 8: Wings of Theve, находится в разработке и должна выйти в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.