Продюсер серии Ace Combat рассказал о причинах и сложностях переноса седьмой части на Nintendo Switch

Почему Ace Combat 7: Skies Unknown вышла и на Nintendo Switch? На этот вопрос ответил продюсер этой версии игры Рюноскэ Хагивара в интервью, в котором он также затронул несколько других вопросов.

"Когда мы провели исследование пользователей Ace Combat по всему миру, выяснилось, что есть пользователи, которые интересуются серией, но не могут в нее поиграть, потому что у них нет консоли", - объяснил Хагивара. "Именно поэтому мы решили выпустить Switch-версию последней игры серии, чтобы больше людей смогли насладиться ею".

Основываясь на результатах опроса пользователей, мы начали рассматривать возможность распространения игры на другие платформы только в 2022 году. После этого мы решили разрабатывать продукт на Switch и, пройдя через процесс проб и ошибок, чтобы добиться удовлетворительного качества, мы пришли к запуску.

Версия Ace Combat 7: Skies Unknown для Nintendo Switch, доступная уже несколько дней, пытается предложить графически схожий опыт с тем, что мы видели на PS4 и Xbox One: работа, которая потребовала нескольких процессов пересмотра и оптимизации.

Нам пришлось предпринять множество попыток, чтобы сбалансировать качество графики Ace Combat и частоту кадров, которая не ухудшала бы впечатления от игры. Проанализировав проблемы каждой миссии и этапа в отдельности и последовательно оптимизируя их, мы смогли добиться удовлетворительного результата.

Версия Ace Combat 7: Skies Unknown для Nintendo Switch работает в разрешении 720p как в доке, так и в портативном режиме, а частота кадров стремится к 30fps. Портирование было выполнено в сотрудничестве со сторонней студией, но под контролем Team Aces.