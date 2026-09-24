16-минутный вступительный ролик раскрывает трагическую завязку сюжета Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco опубликовала полный вступительный ролик Ace Combat 8: Wings of Theve. Видео длится более 16 минут и подробно знакомит игроков с сюжетными подробностями.

Сюжет начинается со спасения главного героя и знакомства с Яном «Рексом» Коупом — штурманом легендарного корабля «Крылья Тевы». Коуп раскрывает, что этот позывной — не более чем пропагандистский инструмент, созданный Федерацией Центрального Усеа после сокрушительной атаки Республики Сотоа. Сам Коуп не совершил ни одного убийства и, возможно, станет последним, кто примет это прозвище.

После сопровождения гражданского авиалайнера Коуп подвергается нападению вражеской эскадрильи во главе с таинственным Теневым 022, который утверждает, что приведёт их в «Землю обетованную». Самолёт сбивают: Коуп тонет вместе с обломками, а игрок спасается и вскоре снова оказывается спасён. На него возлагаются «Крылья Тевы» и командование отрядом «Джокер». С этого момента история начинается по-настоящему.

Ace Combat 8: Wings of Theve поступит в продажу 1 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Подробности дальнейшего сюжета станут известны после релиза.