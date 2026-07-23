Ace Combat 8 не будет "более драматичной" - разработчики просто хотят, чтобы игроки наконец заметили сюжет серии

Разработчики Ace Combat 8: Wings of Theve объяснили, почему новая часть серии кажется более сосредоточенной на человеческих историях, чем предыдущие игры. По словам авторов, франшиза не меняет привычный баланс между воздушными боями и сюжетом — просто Bandai Namco решила активнее рассказывать о тех элементах, которые раньше оставались в тени.

Во время мероприятия, посвящённого предрелизной демоверсии игры, директор проекта Казутоки Коно и продюсер Манабу Симомото рассказали изданию Famitsu об уроках, которые команда извлекла после выхода Ace Combat 7: Skies Unknown.

Как отметил Симомото, после анализа реакции игроков разработчики заметили интересную особенность: многие поклонники были удивлены тем, что в Ace Combat вообще есть полноценный сюжет с персонажами, политическими конфликтами и драматическими событиями. Для команды это стало сигналом, что история серии недостаточно хорошо воспринимается за пределами её аудитории.

Поэтому при продвижении Ace Combat 8 разработчики решили сделать больший акцент именно на сюжетной стороне игры. Однако это не означает, что новая часть станет менее ориентированной на авиационные технологии или перестанет быть привычным боевиком про воздушные сражения.

Из-за такого подхода у игроков могло сложиться впечатление, что Wings of Theve больше внимания уделяет человеческим драмам, чем предыдущие игры серии. Но, как пояснили авторы, речь идёт скорее об изменении подачи, а не о пересмотре концепции франшизы.

Казутоки Коно также рассказал о новых возможностях подачи истории. В Ace Combat 8 появятся кат-сцены в реальном времени от первого лица, во время которых игрок сможет самостоятельно управлять взглядом, рассматривать детали окружения и замечать события, происходящие на заднем плане. Разработчики считают, что такой подход позволит сильнее погрузить игроков в роль главного героя.

Одной из целей проекта команда называет возможность «прожить путь героя», который вместе с товарищами проходит через испытания и постепенно становится настоящим асом. При этом молчаливый пилот Рекс, через которого игрок будет воспринимать события, также должен усилить ощущение личного участия в истории.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). Владельцы Deluxe Edition смогут начать игру на три дня раньше.