Ace Combat 8 обновила рекорд франшизы в Steam с пиком в 52 тысячи игроков

Состоявшийся 2 октября официальный релиз Ace Combat 8: Wings of Theve обернулся большим успехом. Новая часть авиасимулятора получила восторженные отзывы профильной прессы, а теперь, после выхода проекта на консолях и ПК, стали известны и первые статистические показатели.

Настоящий фурор новинка произвела на ПК: в Steam игра переписала историю франшизы, добравшись до пика в 52 694 одновременных игрока. Для сравнения, седьмая часть на пике собрала в разы меньше — в своё время её рекорд посещаемости составил всего 13 758 человек.. Несмотря на то, что стартовый ажиотаж постепенно спадает, в эти часы онлайн Ace Combat 8 на платформе Valve стабильно удерживается на отметке выше 35 000 человек.

Пользователи Steam также высоко оценили новинку. На данный момент игра имеет «в основном положительный» статус: более 79% из 9 900+ отзывов игроков оказались комплиментарными.