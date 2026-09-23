Ace Combat 8 получила третий эпизод Hour Zero - приквел продолжает раскрывать историю перед кампанией авиасимулятора

Военный авиасимулятор Ace Combat 8: Wings of Theve получил третий эпизод мини-сериала Hour Zero, который служит прологом к сюжетной кампании игры. Новая серия по продолжительности почти не уступает второй и, как и предыдущий эпизод, доступна с русскими субтитрами.

В третьем эпизоде главную роль исполнила Тамлин Томита, известная по сериалу «Кобра Кай». Она сыграла журналистку, которая пытается раскрыть правду и оказывается под давлением из-за своих расследований. Её героиня стала одной из трёх незнакомцев, переживших первые дни вторжения Республики Сотоа в Федерацию Центральной Усеа.

Hour Zero постепенно закладывает основу для событий, которые игроки увидят непосредственно в сюжетной кампании Ace Combat 8: Wings of Theve. Мини-сериал позволяет подробнее познакомиться с происходящим в мире игры до начала основного конфликта и раскрывает судьбы людей, оказавшихся в центре первых событий войны.

Третий эпизод уже доступен для просмотра с русскими субтитрами. Сама Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.