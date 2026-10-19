Ace Combat 8 превратила аса-пилота в комедийного растяпу - японские игроки нашли у героя неожиданную слабость

Главный герой ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE Рекс способен одерживать впечатляющие победы в воздушных боях, но на земле, по мнению японских игроков, ему явно не хватает сообразительности. Фанаты шутливо называют аса-пилота человеком с «одной извилиной» и собирают сцены, в которых его поведение резко контрастирует с образом опытного военного лётчика.

Внимание: далее встречаются спойлеры к сюжету игры.

События ACE COMBAT 8 разворачиваются в вымышленном мире Strangereal. В 2029 году Федерация Центральной Усеи терпит поражение в начале вторжения Республики Сотоа, а Рекса спасает из моря экипаж авианосца. Получив имя легендарного аса «Крылья Тэвы», герой постепенно доказывает, что достоин этого звания. Вот только его успехи в кабине и поведение на земле словно принадлежат двум разным людям.

Часть шуток появилась благодаря интерактивным кинематографическим сценам от первого лица. Игроки могут осматриваться, приближать изображение и выполнять отдельные действия с помощью QTE. Однако задержки при регистрации нажатий и необходимость реагировать в нужный момент иногда приводят к тому, что Рекс выглядит растерянным. Например, он может замешкаться, когда ему протягивают руку для рукопожатия, или не сразу понять, что нужно встать вместе с остальными членами экипажа.

Сюжет тоже подкидывает фанатам материал для шуток. Когда Рекса подбирает спасательная команда, рядом с ним оказывается майор Дженкинс, специалист по техническому обслуживанию, а не товарищ по эскадрилье. Это породило шуточную версию, будто пилот опоздал на вылет и в итоге покинул место событий на вертолёте.

Другой эпизод происходит после аварийной посадки Рекса и Бакстера в горах. По всей видимости, Рекс застревает на дереве, а после спасения его сбивает с ног стадо овец. Позже, столкнувшись с военным Сотоа, Бакстер пытается спрятатся, тогда как его напарник остаётся на виду. В ещё одной сцене заместитель командира стреляет позади Рекса и приказывает ему шагнуть в сторону, но тот медлит, и Бакстеру приходится оттаскивать его с линии огня.

Подобные моменты особенно забавляют игроков на фоне того, насколько уверенно Рекс действует в воздушных боях. Его молчаливость также оставляет простор для фантазии: поскольку игра почти не раскрывает характер героя напрямую, фанаты сами заполняют пробелы — и явно не всегда в его пользу.

В результате Рекс получил своеобразную репутацию аса, которому лучше не поручать ничего за пределами кабины истребителя. Похоже, для части сообщества именно этот контраст стал одним из неожиданных поводов полюбить персонажа.