Ace Combat 8 впечатляет детализацией самолётов - разработчики показали кабины и внешний вид машин

Разработчики Ace Combat 8: Wings of Theve продолжают показывать детали новой части, и на этот раз внимание уделили главному достоянию серии — боевым самолётам. Project Aces выпустила ролик «Искусство самолётов», в котором продемонстрировала внешний вид машин и их кабины.

В видео можно увидеть F-22A Raptor, Gripen E, МиГ-21bis, Rafale M, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000-5, Su-35S и другие самолёты. Разработчики постарались максимально точно передать не только форму машин, но и особенности их кабин, которые заметно отличаются в зависимости от возраста и конструкции самолёта.

Особенно хорошо это заметно при сравнении МиГ-21bis с более современным Су-35С. Между этими самолётами несколько десятилетий разницы, и Project Aces использует это, чтобы подчеркнуть различия в дизайне и оснащении кабин.

Отдельное внимание уделили окружению. Хотя Ace Combat 8 создаётся на Unreal Engine 5, разработчики используют собственный внутренний инструмент для создания многоуровневых облаков. Благодаря этому небо выглядит разнообразнее, а полёты должны ощущаться более реалистично.

В новой части Федерация Центральной Юзеи вступит в противостояние с Республикой Сотоа, однако подробностей сюжета пока немного. Зато по технической части Ace Combat 8 продолжает выглядеть всё убедительнее.

Релиз игры запланирован на 2 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.