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Ace Combat 8: Wings of Theve 02.10.2026
Экшен, Авиация
6 75 оценок

Ace Combat 8 впечатляет детализацией самолётов - разработчики показали кабины и внешний вид машин

IKarasik IKarasik

Разработчики Ace Combat 8: Wings of Theve продолжают показывать детали новой части, и на этот раз внимание уделили главному достоянию серии — боевым самолётам. Project Aces выпустила ролик «Искусство самолётов», в котором продемонстрировала внешний вид машин и их кабины.

В видео можно увидеть F-22A Raptor, Gripen E, МиГ-21bis, Rafale M, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000-5, Su-35S и другие самолёты. Разработчики постарались максимально точно передать не только форму машин, но и особенности их кабин, которые заметно отличаются в зависимости от возраста и конструкции самолёта.

Особенно хорошо это заметно при сравнении МиГ-21bis с более современным Су-35С. Между этими самолётами несколько десятилетий разницы, и Project Aces использует это, чтобы подчеркнуть различия в дизайне и оснащении кабин.

Отдельное внимание уделили окружению. Хотя Ace Combat 8 создаётся на Unreal Engine 5, разработчики используют собственный внутренний инструмент для создания многоуровневых облаков. Благодаря этому небо выглядит разнообразнее, а полёты должны ощущаться более реалистично.

В новой части Федерация Центральной Юзеи вступит в противостояние с Республикой Сотоа, однако подробностей сюжета пока немного. Зато по технической части Ace Combat 8 продолжает выглядеть всё убедительнее.

Релиз игры запланирован на 2 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

19
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Алексатор

Не фанат, но жду

4
Stalker608

и тут у меня слетела кабина

2
WerGC

давно пора,правда один хер сзади будем играть

1
Dzuybachyk S

уже сколько лет одни и те же самолеты

1
Melodic Osrik

конкурент ил-2 корея

1
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