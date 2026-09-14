Ace Combat 8: Wings of Theve получила сюжетный трейлер - в новой игре вернётся режим Annihilation Battles

Bandai Namco и Bandai Namco Aces представили новый сюжетный трейлер Ace Combat 8: Wings of Theve. Вместе с роликом разработчики подтвердили возвращение популярного у фанатов режима Annihilation Battles, который позволит игрокам самостоятельно выбирать цели и порядок их уничтожения во время боевых вылетов.

В одной из таких миссий предстоит провести контратаку против сотоанских сил и уничтожить все вражеские цели в зоне операции. Среди них окажутся солнечная электростанция, нефтяные резервуары, авиабаза и склад боеприпасов. При этом игроки смогут использовать линии снабжения для пополнения боезапаса, самостоятельно решая, когда возвращаться за подкреплением.

Особенностью Annihilation Battles станет высокая степень свободы. За отведённое время можно выбирать собственный маршрут, определять приоритетные цели и менять порядок атак. Разрушение некоторых объектов способно запускать цепные реакции: например, взрыв нефтяного резервуара может уничтожить расположенные рядом сооружения. Дополнительные разрушения также могут возникать после падения сбитых самолётов.

Продюсер Манабу Симомото отметил, что подобные задания хорошо отражают главный принцип Ace Combat — возможность полагаться на собственное решение при уничтожении противников. В Ace Combat 8 разработчики намерены развить эту идею за счёт более масштабных разрушений и большего количества вариантов ведения боя.

В кампании игрокам также предстоит столкнуться с крупными супероружиями. Среди них — шестикилометровый морской комплекс Mega Float «Фатсия», оснащённый радарами, системами ПВО, CIWS и рельсовыми пушками, а также спутниковое кинетическое оружие Tonitrus Spear, способное сбрасывать с низкой орбиты металлические стержни для уничтожения наземных целей.

Ace Combat 8: Wings of Theve выйдет 2 октября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam.